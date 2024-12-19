Командира бригады, в которой издевались над военными, взяли под стражу

Командир 211 понтонно-мостовой бригады Сил поддержки ВСУ полковник Олег Побережнюк отправлен под стражу с возможностью внесения залога в размере 908 400 грн, сообщает Украинская правда.

"По ходатайству прокуроров Тернопольской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона суд избрал командиру 211 понтонно-мостовой бригады Сил поддержки Вооруженных сил Украины меру пресечения - содержание под стражей с правом внесения 908 400 грн залога" , – говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

Сообщается, что кроме этого, высшее командование отстранило его от исполнения служебных обязанностей.

﻿Издевательства и вымогательства в 211 бригаде: что известно

Ранее "Украинская правда" обнародовала расследование о вымогательстве денег и издевательствах над военными в 211-й понтонно-мостовой бригаде Сил поддержки ВСУ.

Главнокомандующий Александр Сырский назначил проверку и отстранил на время ее проведения командира воинской части Олега Побережнюка.

Спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин заявил, что Минобороны не получало сообщений о случаях издевательств над военными 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ.

Он отметил, что это явление однозначно позорное и противоречит основным принципам развития современного украинского войска, однако не является массовым.

17 декабря работники ГБР начали расследование уголовного производства по выявлению возможных фактов применения должностными лицами 211 понтонно-мостовой бригады Сил поддержки Вооруженных сил Украины неуставных мер воздействия и насилия к подчиненным. Полиция Тернопольщины сообщила о подозрении командиру этой части Олегу Побережнюку в злоупотреблении служебным положением.