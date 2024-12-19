Путин о полномасштабной войне с Украиной: Надо было начать раньше

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что сожалеет о том, что не начал проводить "СВО" раньше. Подготовку Россия также должна была бы начать раньше.﻿ Об этом Путин заявил во время так называемых "Итогов года", пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

У Путина спросили, изменил бы он свое "решение февраля 2022 года", речь о начале так называемой "специальной военной операции", которые на самом деле является вторжением в Украину.

На это диктатор ответил, что "СВО" надо было начинать раньше.

"Такое решение, которое было принято в начале 2022 года, его нужно было бы принимать раньше, это первое. Второе - надо было начать готовиться, в том числе к "СВО". В том числе крымские события были спонтанные. События 2022 года мы тоже начали без подготовки к ним. Но почему начали? Потому что дальше невозможно было стоять на месте и терпеть" , - заявил Путин.

Также он объяснил начало полномасштабного вторжения в Украину тем, что украинская власть отказалась от выполнения Минских соглашений и Россию "заставили".