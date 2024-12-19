Зеленский обсудил с президентом Еврокомиссии вступление Украины в ЕС

Президент Владимир Зеленский в Брюсселе обсудил с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен приоритеты работы нового состава ЕС и вступление Украины в ЕС, сообщает Европейская правда.

Зеленский поблагодарил Урсулу фон дер Ляйен за ее личные усилия для консолидации единства в ЕС вокруг Украины, ведь общая позиция Украины и всех других стран Европы важна для приближения справедливого мира.

"Ключевые темы переговоров – приоритеты в работе нового состава Европейской комиссии и вступление Украины в ЕС. Президент отметил, что Украина рассчитывает на открытие двух кластеров в начале польского председательства в Совете Евросоюза" , – говорится в сообщении.

Зеленский и фон дер Ляйен также обсудили использование замороженных российских активов на нужды Украины. Президент поблагодарил за новую макрофинансовую помощь от ЕС объемом 18,1 млрд евро в рамках кредита G7 и отметил, что Украина ожидает получения первого транша уже в январе 2025 года.