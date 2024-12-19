В Николаеве электрик установил камеры в морпорте, чтобы шпионить за кораблями - СБУ

По доказательной базе Службы безопасности 15 лет лишения свободы получил еще один действовавший в Николаеве российский агент. Злоумышленник шпионил за кораблями Сил обороны и торгового флота Украины в акватории Черного моря. Со ссылкой на данные СБУ, сообщает Левый берег.

Чтобы проследить локацию украинских плавсредств, агент установил несколько вебкамер на технологических сооружениях вблизи местного порта. Эти видеоустройства должны были в режиме реального времени фиксировать морской и речной трафик с предоставлением удаленного доступа российской разведке.

Во время проведения спецоперации в феврале этого года СБУ своевременно обнаружила и деактивировала скрытые камеры, а затем задержала злоумышленника, когда он пытался установить еще одно видеоустройство.

При расследовании стало известно, что дополнительной задачей российского агента было выявление наземных объектов Сил обороны, в том числе военных госпиталей, учебных центров и блокпостов.

По данным следствия, злоумышленником оказался электрик местной припортовой компании, которого оккупанты дистанционно завербовали в конце 2023 года.

Во время обыска у задержанного изъят мобильный телефон с доказательствами его коммуникации с агрессором. Также у фигуранта обнаружены инструменты для монтажа видеокамер и коробки от них.

По материалам Службы безопасности суд признал злоумышленника виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).