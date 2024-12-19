Путин рассказал, как Орбан предлагал ему "рождественское" перемирие

Правитель России Владимир Путин во время выступления на так называемых "Итогах года" подтвердил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предлагал ему установить "рождественское перемирие" на несколько дней и провести обмен пленными. В ответ кремлевский лидер заявил, что "надо подумать".﻿﻿ Со ссылкой на выступление Путина на "Итогах года", сообщает Украинская правда.

"Что касается краткосрочных перемирий. Вот с этим предложением обратился ко мне премьер-министр Венгрии господин Орбан. Он мне так и сказал... Ну чего это вам стоит на день, на два. Это же рождественское перемирие. Ну ничего противник за эти 2-3 дня сделать не сможет" , - сказал диктатор.

Путин сказал в ответ, что "в принципе надо подумать", но пусть Орбан спросит об этом у украинской стороны.

По словам Путина, Россия ранее вроде бы уже соглашалась минимум трижды на такие "меры".

Он отметил, что после того как Орбан спросил украинскую сторону, она ответила отказом на такое предложение.