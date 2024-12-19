Журналисты узнали, куда РФ поставляет украденное украинское зерно

Россия поставляет зерно, вероятно похищенное в Украине, в Йемен, контролируемый хуситами. Об этом говорится в расследовании Bellingcat и Lloyd's List, сообщает Лига.Бизнес.

Расследователи пришли к этому выводу, исследовав маршруты перевозок судна Zafar, которое совершило по меньшей мере два рейса из оккупированного Крыма в Йемен за последние месяцы.

В октябре зерно было загружено на Zafar в порту аннексированного Севастополя. Zafar смогло пройти контроль, хотя портом отправления был оккупирован Севастополь.

Zafar ранее уже совершало аналогичный рейс из Севастополя и также избежало обнаружения. Судно скрывало свое присутствие, выключая автоматизированную систему идентификации (AIS).

Севастопольский порт находится под санкциями США и Великобритании, а терминал, к которому причаливало судно, — под санкциями ЕС, в то время как санкций ООН против порта Севастополь или России нет, что позволяет судам избегать юридических последствий.

О точном происхождении зерна, перевезенного Zafar, нет данных, однако украинские фермеры на оккупированных территориях неоднократно обвиняли российских военных в краже продукции для дальнейшего экспорта.

В Министерстве иностранных дел Украины назвали этот случай возмутительным. "Украина продолжает прилагать все усилия, чтобы разоблачить систематическое и широкомасштабное похищение Россией украинского зерна, его незаконную перевозку через временно оккупированные территории и незаконную деятельность в наших закрытых морских портах", — заявили в ведомстве.

Йемен, одна из самых бедных стран мира, уже много лет страдает от гражданской войны. Конфликт между признанным правительством и поддерживаемыми Ираном хуситами привел к гуманитарной катастрофе, массовым смертям и миллионам перемещенных лиц.