Дания выделила Украине более €280 миллионов для усиления ПВО

Дания выделила 2,1 миллиарда датских крон (более 281 миллиона евро) на укрепление украинской противовоздушной обороны. Об этом заявило Министерство обороны страны, сообщает Радио Свобода.

В пакет также входит финансовый вклад в функционирование украинских истребителей F-16.

«Одна из самых неотложных потребностей Украины сейчас — возможность защитить себя от российских авиаударов. Вот почему мы придаем приоритет большей поддержке противовоздушной обороны» , – говорится в комментарии министра обороны страны Троэлса Лунда Поулсена.

Минобороны страны напоминает, что Дания совместно со Швецией передает Украине ряд боевых машин пехоты CV90.

В начале декабря президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина получила вторую партию истребителей F-16 от Дании.

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