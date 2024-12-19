Зеленский исключил транзит газа из РФ под видом азербайджанского

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что Украина не рассматривает возобновление соглашения с Газпромом о транзите российского газа в Европу, а также дал понять, что Киев не согласится прокачивать российский газ под видом азербайджанского. Об этом он сказал во время общения со СМИ в Брюсселе, сообщает Европейская правда.

Зеленского спросили, возможно ли, что Украина все же изменит решение и возобновит соглашение о транзите с российским "Газпромом", срок действия которого завершится 1 января 2025 года, на что он ответил, что это исключено.

"Мы не будем заниматься продолжением транзита российского газа. Мы не будем давать возможности зарабатывать дополнительные миллиарды на нашей крови. И любая страна мира, которая может получить что-то дешевое от России, в конце концов станет зависимой от РФ – вопрос только, через месяц или через год. Потому что это их политика. Поэтому транзитировать российский газ мы не будем" , – подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что говорил об этом, в частности, со словацким премьером Робертом Фицо, и обозначил позицию Украины относительно потенциального транзита в Европу азербайджанского газа – хотя и не упомянул прямо, что говорит об Азербайджане.

"Я ему четко объяснил: (это возможно) если это будет газ не России, другой страны... Но мы не хотим играть в игру, когда эта другая страна получает от России газ, потом транзитирует свой газ. Это то же самое, что продолжать зарабатывать на этой войне и продолжать передавать деньги России" , – подчеркнул президент.

"Если европейская страна хочет получать газ и не платить эти деньги в Россию до завершения войны – можно думать... Но опять же: мы не дадим возможности дополнительных заработков РФ на этой войне" , – подытожил Зеленский.

Ранее в СМИ появлялась информация, что якобы обсуждают такой вариант сохранения транзита в Европу через украинскую ГТС, чтобы европейские компании закупали газ у Азербайджана, а Украина продолжала использовать эту инфраструктуру и получать доходы от нее.

На этой неделе премьер Украины Денис Шмыгаль в разговоре с премьером Словакии Робертом Фицо подтвердил, что Киев исключает продление транзитного соглашения с "Газпромом", но не против транспортировать через свою ГТС газ, если он будет не из России.

В Еврокомиссии ранее уверяли, что тот газ, который Европа уже покупает у Азербайджана, технически не может быть российским.