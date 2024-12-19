Зеленский отреагировал на идею Путина "дуэли" над Киевом с "Орешником"
Президент Владимир Зеленский заявил, что адекватный человек не мог предложить «технологическую дуэль» над Киевом между российским «Орешником» и западными системами ПВО, как это сделал кремлевский диктатор Владимир Путин, только отморозок, сообщает Укринформ.
Об этом глава Украинского государства сказал на пресс-конференции в Брюсселе.
«Сегодня товарищ из Кремля сказал, что Россия предлагает «технологическую дуэль»… Путин говорит, что мы ударим, например, куда-то по Киеву «Орешником», а они (западные партнеры Украины, - ред.) пусть поставят противовоздушную оборону, ну и посмотрим , что будет». Вы считаете, что это адекватный человек? Просто отморозок», - сказал Зеленский.