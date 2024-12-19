Зеленский отреагировал на идею Путина "дуэли" над Киевом с "Орешником"

Президент Владимир Зеленский заявил, что адекватный человек не мог предложить «технологическую дуэль» над Киевом между российским «Орешником» и западными системами ПВО, как это сделал кремлевский диктатор Владимир Путин, только отморозок, сообщает Укринформ.

Об этом глава Украинского государства сказал на пресс-конференции в Брюсселе.