Зеленский озвучил составляющие сильной позиции Украины для переговоров с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский перечислил составляющие, при которых, по его мнению, позиция Украины будет достаточно сильной для начала потенциальных переговоров с Россией.﻿﻿ Об этом сказал Зеленский во время общения со СМИ в Брюсселе, сообщает Европейская правда.

Первой составляющей для сильной позиции Зеленский назвал стабильный фронт.

"Кажется, что это очень просто – а это очень непросто... Это предполагает, что у России нет армии, которая способна продвигаться вперед" , – отметил он.

Вторым пунктом президент назвал обещанную партнерами подготовку, оснащение и слаживание новых бригад – что происходит не так, как рассчитывала Украина по итогам договоренностей.

"Далее – финансовая поддержка. Мы сегодня имеем поддержку благодаря решению "семерки". Решение есть, деньги будут поступать... Это означает экономическую и макрофинансовую стабильность" , – напомнил президент.

Четвертым пунктом он назвал убедительные гарантии безопасности, чтобы через некоторое время Россия не напала снова.

"Нужно иметь понятную позицию без каких-либо сюрпризов. Мы должны знать, какие гарантии безопасности будут... У нас около 8 миллионов человек за рубежом. Каким образом они будут возвращаться – поддерживать экономику, платить налоги – если они не знают, что будет завтра?" , – подчеркнул Зеленский.

Еще одной составляющей он назвал сильную позицию новой администрации в США – "готовой к усилению Украины, к тотальным санкциям против России".

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Украина сейчас не готова начинать какие-то переговоры с Россией, поскольку не чувствует достаточной поддержки со стороны Запада, чтобы вести их с сильной позиции.

Главный дипломат ЕС Кая Каллас заявила, что западные столицы должны прекратить подталкивать Украину к мирным переговорам и взамен обеспечить, чтобы их обещания относительно гарантий безопасности Киеву не были "пустыми".