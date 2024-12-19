Количество северокорейских военных в РФ не превышает 12 тысяч

Количество военных из Северной Кореи, дислоцированных в России, в частности в Курской области, пока не превышает 12 тысяч. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает Укринформ.

“Что касается северокорейских военных, мы их видим. Более 12 тысяч мы пока не видим. Будет ли больше того количества, которое зафиксировано нашими спецслужбами – не знаю, посмотрим” , – сказал глава государства.

Зеленский добавил, что пока пленных северокорейцев не было, но у Украины есть видео и фотографии с убитыми солдатами из КНДР.

“Находят их практически всех с российскими паспортами, с документами РФ. Все это... зафиксировано” , – сказал президент.

Он также рассказал, что россияне сжигают лица северокорейцев, чтобы их нельзя было узнать на фото и видео.

“То же, что они делали со своими военными: они их полностью сжигали, а кого не сжигали – их оставляли на земле гнить. А здесь они сжигают им лицо” , – отметил Зеленский.

Как сообщалось, в октябре Национальная служба разведки Южной Кореи заявила, что северокорейский режим решил отправить 12 тысяч военных для поддержки РФ в войне против Украины.

Министерство обороны США 26 ноября подтвердило, что в России развернуто не менее 12 тысяч военных из Северной Кореи для поддержки войны Кремля против Украины.

Россия стала применять солдат КНДР в штурмовых действиях в Курщине, в частности – в составе сводных подразделений морской пехоты и воздушно-десантных войск ВС РФ.

19 декабря Минобороны Великобритании проинформировало, что военные из Северной Кореи несут значительные потери в боях в Курской области (РФ), где продолжается операция Сил обороны Украины.

Член парламента Южной Кореи Ли Сон Квон со ссылкой на данные разведки заявил, что, по меньшей мере, 100 северокорейских военных, дислоцированных в России, погибли и еще 1000 получили ранения в боях с украинскими войсками в Курской области.

Издание Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что Северная Корея может развернуть до 100 тысяч военных для помощи России в ее войне против Украины.