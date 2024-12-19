Зеленский считает, что мобилизация без оружия с 18 лет бессмысленна

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине не хватает оружия для того, чтобы обеспечить все уже существующие бригады. Поэтому возраст солдат отходит на второй план﻿. Об этом он сказал во время пресс-конференции, сообщает Деловая столица.

"О снижении мобилизационного возраста. Скажите, пожалуйста, если человек стоит перед вами без оружия, то какая разница — 20 лет этому человеку или 30. Никакой разницы. Партнеры обращают внимание на физические возможности того или иного военного. А мы обращаем внимание, что у нас голые бригады есть" , — подчеркнул глава государства.

Он напомнил, что Украина обсуждала с партнерами тренировки не менее 12 украинских бригад на их территории. Такую инициативу должны были начать США и европейские коллеги. Они должны были распределить между собой, где проходит обучение или другая бригада.

"А сегодня есть одна бригада, которую мы тренировали во Франции, и одна, которая тренируется в Германии. Если из этого блока у нас есть две бригады, то мы говорим здесь об оружии, а не о людях. Недостаточно оружия, а не людей". Безусловно, людей тоже недостаточно, но важно комплектование бригад" , — уточнил Зеленский.

Напомним, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что мобилизация молодежи от 18 лет может лишить Украину будущего.