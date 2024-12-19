Зеленский считает, что мобилизация без оружия с 18 лет бессмысленна
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине не хватает оружия для того, чтобы обеспечить все уже существующие бригады. Поэтому возраст солдат отходит на второй план. Об этом он сказал во время пресс-конференции, сообщает Деловая столица.
"О снижении мобилизационного возраста. Скажите, пожалуйста, если человек стоит перед вами без оружия, то какая разница — 20 лет этому человеку или 30. Никакой разницы. Партнеры обращают внимание на физические возможности того или иного военного. А мы обращаем внимание, что у нас голые бригады есть", — подчеркнул глава государства.
Он напомнил, что Украина обсуждала с партнерами тренировки не менее 12 украинских бригад на их территории. Такую инициативу должны были начать США и европейские коллеги. Они должны были распределить между собой, где проходит обучение или другая бригада.
"А сегодня есть одна бригада, которую мы тренировали во Франции, и одна, которая тренируется в Германии. Если из этого блока у нас есть две бригады, то мы говорим здесь об оружии, а не о людях. Недостаточно оружия, а не людей". Безусловно, людей тоже недостаточно, но важно комплектование бригад", — уточнил Зеленский.
Напомним, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что мобилизация молодежи от 18 лет может лишить Украину будущего.