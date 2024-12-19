Высший совет правосудия уволил в отставку трех судей
19 декабря 2024 года Высший совет правосудия рассмотрел материалы об увольнении судей с должностей по общим обстоятельствам. Со ссылкой на Высший совет правосудия, сообщает ЮрЛига.
Совет решил уволить в связи с подачей заявлений об отставке:
Андриенко Анну Вячеславовну - с должности судьи Октябрского районного суда города Полтавы;
Феськова Петра Васильевича - с должности судьи Млыновского районного суда Ривненской области;
Трушину Ольгу Ивановну - с должности судьи Беляевского районного суда Одесской области.