Силы обороны отразили попытку оккупантов расширить плацдарм у реки Оскол

На Купянском направлении Силы обороны остановили механизированное наступление противника и поразили и уничтожили 21 единицу бронетехники врага. Со ссылкой на пресс-лужбу ОСУВ «Хортица», сообщает Укринформ.

«18 декабря противник предпринял попытку расширения плацдарма у реки Оскол. Враг двумя колоннами бронетехники выдвинулся двумя направлениями. Однако подразделения Сил обороны не дали ему продвинуться вперед. В результате слаженной работы подразделений: батальона ударных БпАК «Ахиллес» 92-й ОШБр имени Кошевого атамана Ивана Сирко, десантников 77-й отдельной аэромобильной Приднепровской бригады и гвардейцами 1-й Президентской бригады уничтожено 21 единицу бронетехники противника» , - говорится в сообщении.

Как отмечается, в частности, было уничтожено 2 танка Т-80 и 9 БМП, поражено: МТ-ЛБ – 1 ед., БТР – 1 ед., БМП – 8 ед.

В пресс-службе отметили, что совместными усилиями нескольких подразделений Сил обороны механизированное наступление противника на Купянском направлении отбили.