Зеленский призвал страны ЕС присылать миротворцев в Украину

Президент Владимир Зеленский обратился к лидерам Евросоюза с предложением присоединиться к идее президента Франции Эмманюэля Макрона касательно размещения европейского военного контингента в Украине.﻿﻿ Со ссылкой на текст выступления Зеленского, опубликованный на сайте Офиса президента, сообщает Европейская правда.

"Мы поддерживаем инициативу Франции относительно военного контингента в Украине в рамках этих гарантий и призываем других партнеров присоединиться к этим усилиям, это поможет положить конец войне" , – заявил он.

Зеленский в очередной раз подчеркнул, что для Украины неприемлем результат потенциальных переговоров, который будет означать просто приостановку боевых действий, поскольку это выгодно только России.

Он выразил ожидание, что с официальным вступлением в должность новый президент США Дональд Трамп активизирует усилия для завершения войны.

"От нас зависит, поддержит ли его Европа сильным, единым голосом... Однако для того, чтобы Соединенные Штаты могли применять максимальное давление, Европа должна занять четкую позицию" , – считает Зеленский.

Накануне президент Зеленский признал, что на встречах в Брюсселе обсуждалась идея размещения в Украине миротворческой миссии как одного из предохранителей от нового нападения России, и сказал, что уже "видит позитив" от некоторых лидеров.

В общении со СМИ в Брюсселе он подчеркнул, что не видит смысла в снижении мобилизационного возраста, поскольку ключевой проблемой является нехватка оружия и медленные темпы подготовки новых бригад.