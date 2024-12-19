Почти 70% украинцев считают, что государство не выполняет свои обязательства перед ветеранами

В Украине уменьшается количество граждан, считающих, что государство выполняет обязательства перед ветеранами полномасштабной войны РФ против нашей страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного 5-6 декабря 2024 года Социологической группой "Рейтинг", сообщает Зеркало недели.

В июле 2022 года такое мнение имели 69%, в январе 2023 — 53%, а уже в декабре этого года — только 25%. В то же время сейчас 68% убеждены, что государство не выполняет обязательства.

/img/forall/u/518/53/Messenger_creation_B55F9B62-2C6A-42A0-A204-2B0E9533CED3.jpeg Социологическая группа "Рейтинг"

Среди граждан, которые считают, что государство не выполняет свои обязательства перед ветеранами, абсолютное большинство утверждает, что в первую очередь этого не делают такие институции: Верховная Рада (59%), Кабинет Министров (30%), президент (28%), местные рады и исполкомы (27%), министерства и ведомства (19%).

/img/forall/u/518/53/Messenger_creation_AE3200F3-4B72-4AC4-8CB0-3E857426E192.jpeg Социологическая группа "Рейтинг"

По мнению 78% респондентов, общество уважает ветеранов. Имеет противоположное мнение — 17%. Кроме того, 53% граждан указывают на неэффективность государственных программ по созданию инклюзивного пространства для лиц с инвалидностью, 37% — противоположного мнения. Жители прифронтовых и центральных областей, родственники воевавших в АТО и ныне воюющих, а также старшее население чаще указывали на неэффективность таких программ.

/img/forall/u/518/53/Messenger_creation_FE43D51D-09A4-42DA-9214-0ADB64EF14B8.jpeg Социологическая группа "Рейтинг"