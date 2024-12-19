Еврокомиссия одобрила выделение Украине €18,1 млрд кредита от G7

Европейская комиссия одобрила предоставление Украине финансовой помощи в размере 18,1 миллиарда евро. Об этом идет речь на сайте Еврокомиссии, сообщает Левый берег.

Кредит будут выплачивать по частям в течение 2025 года, а первый транш Украина получит в начале января.

Это вклад ЕС в инициативу G7 «Кредиты для ускорения получения доходов для Украины» (ERA). Эта инициатива предусматривает коллективную помощь нашему государству в размере 45 миллиардов евро для реагирования на нужды бюджетной сферы, обороны и восстановления Украины.

Инициатива ERA поддерживает механизмы сотрудничества в сфере финансов, что позволяет получить чрезвычайные поступления от обездвиженных российских активов.

В этом месяце Владимир Зеленский на пресс-конференции с президентом Европейского совета Антониу Коштой заявил, что в январе 2025 года должны заработать конкретные финансовые механизмы, чтобы замороженные активы РФ помогали Украине.

На днях министр иностранных дел Андрей Сибига заявил о необходимости перехода от замораживания российских активов к их аресту.