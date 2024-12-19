Санду ожидает прекращение поставок газа от "Газпрома" в Молдову с января
Президент Молдовы Майя Санду заявила, что ее страна может не получать российский газ с нового года. Со ссылкой на Newsmaker, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.
В частности, Санду высказалась в защиту поездки уже экс-министра энергетики Виктора Парликова в Россию на переговоры с "Газпромом". По ее словам, это была "необходимая" поездка.
"Она была необходима, потому что у нас есть контракт с "Газпромом" и важно было проверить, выполнит ли он свои контрактные обязательства. И если нет - нужно искать решение для наших граждан на левой стороне Днестра", - отметила Санду.
Она также добавила, что пока ожидаемым выглядит сценарий, что с началом 2025 года страна останется без российского газа.
"До сих пор "Газпром" не дал четкого ответа, и мы предполагаем, что с 1 января поставок газа не будет", - сказала Санду.