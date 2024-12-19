ТЦК и полиция "выкуривали" водителя из автомобиля газом, Минобороны отреагировало

В сеть выложили видео инцидента на Киевщине, когда полицейские и представители ТЦК и СП пытались "выкурить" газом водителя автомобиля, вероятно для проверки документов. Минобороны вышло с заявлением об осуждении таких действий и пообещало привлечь виновных к ответственности.﻿﻿ Со ссылкой на видео из соцсетей, пресс-службу Минобороны, сообщает Украинская правда.

На видео, которое появилось в соцсетях, видно, как представители ТЦК пытаются открыть стекло автомобиля, а представитель полиции вытаскивает баллончик с газом и распыляет его в салон машины. Позже представители группы оповещения пытаются поджечь машину.

Представники ТЦК та поліції на Київщині намагалися "викурити" газом водія і підпалювали його автовідео з соцмереж pic.twitter.com/Khy1Xrh0s4 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) December 19, 2024

Министерство обороны заявило, что категорически осуждает любые действия, противоречащие закону и принципам службы в Вооруженных силах Украины.

Отмечается, что в отношении инцидента в Вышгороде, зафиксированного на видео и распространенного в соцсетях, Минобороны во взаимодействии с правоохранительными органами проводит проверку и устанавливает лиц, причастных к этой ситуации.