В ЦПД разобрали главные тезисы Путина во время "Прямой линии"

Во время очередной Прямой линии российский диктатор Владимир Путин пытался продемонстрировать рост военной и экономической мощи России, однако пропагандистские заготовки не оправдали себя. Об этом заявил Центр противодействия дезинформации, сообщает Новое время.

Отмечается, что на фоне рекордной инфляции и падения промышленности Путин пытался убедить россиян, что с экономикой в РФ «все прекрасно», используя манипуляции с «усредненными цифрами».

Очевидное поражение России в Сирии президент РФ подал как «победу», изменив цели военного присутствия страны в этом государстве задним числом, пишет ЦПД.

Провокация США на «поединок» с российским Орешником — очередной акт запугивания Запада, не произведший ожидаемого впечатления, считают в Центре.

Специально приглашенный на эфир американский журналист, которому позволили задать «острый» вопрос, стал частью классической тактики авторитарных режимов.

Декларативные заявления о «сильнейшей в мире российской армии», «готовности к переговорам и компромиссам», «настоящем суверенитете России», а также циничные шутки — очередное повторение старых пропагандистских клише, подытожили в ЦПИ.

19 декабря Путин заявил, что так называемую «специальную военную операцию» следовало начать раньше. Также он назвал войну «движухой».

Также российский диктатор прокомментировал изменение ядерной доктрины России и решил в очередной раз озвучить ядерные угрозы. Путин заявил, что новая ядерная доктрина предусматривает защиту от каких-то новых военных рисков, которые якобы могут стать угрозой для суверенитета России.