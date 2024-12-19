Северокорейские солдаты жалуются на недостаток боеприпасов - ГУР

Подразделениям армии КНДР в Курской области РФ не хватает боеприпасов к ручным противотанковым гранатометам. Со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины в четверг, 19 декабря, сообщает Новое время.

В ГУР отметили, что на недостаток боеприпасов жалуются северокорейские подразделения, находящиеся на передовых позициях в районе сел Русская Конопелька, Плехово и Уланок.

В украинской разведке сообщили, что солдатам Северной Кореи на территории Курской области выдали бронежилеты, каски и стрелковое вооружение калибра 5,45, 7,62 и 12,7 мм.