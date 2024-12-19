G7 планирует установить порог цены на российскую нефть $40 за баррель - Bloomberg

Страны Большой семерки (G7) рассматривают возможные способы ужесточения ценового ограничения на российскую нефть. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники, сообщает Лига.Бизнес.

Они рассказали, что есть разные варианты – от полного запрета операций с российской нефтью до снижения ценового предела с текущих $60 до примерно $40 за баррель.

Механизм ценового ограничения разрешает западным компаниям страховать и транспортировать российскую нефть, только если она приобретается ниже установленного ценового предела. США и Евросоюз также ввели эмбарго на большинство импорта после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Ценовой порог $60 установили еще в конце 2022 года. Участники коалиции договаривались регулярно пересматривать ограничения один раз в месяц, чтобы оно было на 5% ниже среднерыночной цены на российскую нефть и нефтепродукты, но ни разу этого не сделали.

За это время Россия научилась обходить ограничения, используя "теневой флот" танкеров, часто с неизвестными страховщиками или собственниками, для поставки нефти на новые рынки, прежде всего в Азии. Благодаря этому российская нефть продается выше установленного ценового предела в течение большей части года.

В ответ страны G7 начали вводить санкции против танкеров и компаний, вовлеченных в эти теневые операции. В декабре 2024 года страны Северной Европы также договорились усилить проверки страхования российских танкеров, проходящих через основные европейские проливы: Ла-Манш, Эресунн, Датские проливы.

Поскольку в 2025 году прогнозируется значительный избыток предложения на рынке нефти, у союзников Украины появилась возможность рассмотреть более жесткие меры.

Основной риск таких санкций – возможный рост цен на нефть и напряжение в отношениях со странами, покупающими российскую нефть, особенно с Индией и Китаем.