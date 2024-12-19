Украина получит в следующем году €12,5 млрд по программе от ЕС

Европейский совет приветствует реализацию Ukraine Facility, в следующем году выплаты Украине по этой программе достигнут 12,5 млрд евро, сообщает Радио Свобода.

«В 2025 году ожидается, что выплаты из Фонда достигнут 12,5 миллиарда евро. Кроме того, Евросовет приветствует скорую имплементацию инициативы G7 ERA на сумму 45 млрд евро (50 млрд долларов США) для поддержки текущих и будущих военных, бюджетных и восстановительных потребностей Украины. В рамках этой инициативы ЕС планирует начать выплаты в январе, а общая сумма выплат к 2025 году составит 18,1 миллиарда евро» , – говорится в обнародованных выводах Евросовета по итогам саммита.

В то же время, в Евросовете напоминают, что вся военная поддержка будет оказываться в соответствии с политикой безопасности и обороны отдельных государств-членов и с учетом интересов безопасности и обороны всех государств-членов.

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