РФ признала атаку на предприятие в Ростовской области, где производят топливо для ракет

Министерство обороны России подтвердило, что 18 октября украинские военные ударили по предприятию «Комбинат Каменский» в Ростовской области, сообщает Радио Свобода.

Российское ведомство утверждает, что ВСУ применили шесть ракет ATACMS и четыре крылатые ракеты Storm Shadow, девять из которых были сбиты. В Минобороны РФ говорят, что одна ракета Storm Shadow якобы была «отклонена» от объекта атаки, в результате падения повредила техническое сооружение на территории комбината. Москва заявила, что действия украинской стороны «не останутся без ответа».

18 декабря Ростовская область РФ подверглась ракетной атаке, заявил исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь.

По словам Слюсара, в хуторе Малая Каменка из-за падения обломков вспыхнул жилой дом, обломками повреждено еще несколько, в другом дворе обнаружили фрагмент ракеты.

Впоследствии руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко заявил, что в Ростовской области было атаковано одно из крупнейших химических предприятий России – ФКП «Комбинат Каменский». По его словам, предприятие занимается производством ракетного топлива (специализируется на изготовлении твердотопливных компонентов для ракетных двигателей, в частности, для реактивных систем залпового огня (РСЗО) и межконтинентальных баллистических ракет на твердом топливе).

Комбинат занимается изготовлением взрывчатых веществ, компонентов для боеприпасов, а также утилизацией и обезвреживанием отработанных ракетных систем, говорится в сообщении.

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