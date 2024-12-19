Энергетики сообщили, что отключений света в пятницу не будет

Поставщики электроэнергии сообщают, что на пятницу, 20 декабря, отключения света у потребителей в Украине не запланированы.﻿﻿ Со ссылкой на гендиректора электропоставщика YASNO Сергея Коваленко и пресс-службу ДТЭК в соцсетях, сообщает Украинская правда.

"Завтра без отключений. Но не забывайте об экономии в пиковые часы. А также то, что пришло время заплатить за свет" , - сообщил Коваленко.

В то же время в ДТЭК говорят, что, как только будет необходимость вернуться к графикам стабилизационных отключений, они сообщат об этом первыми.

Также там сообщили, что из соображений безопасности временно могут предоставлять "лишь минимальную информацию о состоянии энергосистемы".