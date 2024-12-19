Главу КРАИЛ Рудого отправили под арест без права на залог

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения для главы Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Ивана Рудого. Он пробудет под стражей до 4 февраля без права на залог, сообщает Суспільне.

Накануне сотрудники Государственного бюро расследований и Офиса генерального прокурора задержали Ивана Рудого по подозрению в содействии работе российского онлайн-казино в Украине и незаконном хранении наркотиков.

Правоохранители при обыске нашли и изъяли у него кокаин в большом количестве.

В ДБР отметили, что по личным указаниям Ивана Рудого КРАИЛ намеренно не совершала действия по лишению лицензии на организацию азартных игр в сети интернет коммерческой структуры, бенефициарным владельцем которой являются россияне, а ее представители способствовали государству-агрессору. Решение не принималось несмотря на экспертизы, которые показали, что деятельность онлайн-казино угрожает нацбезопасности.