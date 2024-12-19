Трамп и Шольц согласились, что война в Украине затянулась

Канцлер Германии Олаф Шольц и избранный президент США Дональд Трамп провели телефонные переговоры, в ходе которых поднимался вопрос достижения устойчивого мира в Украине﻿. Со ссылкой на пресс-службу немецкого канцлера, сообщает Деловая столица.

"В центре разговора были вызовы политике безопасности в Европе. Они согласились, что война России против Украины длится слишком долго и что важно как можно быстрее встать на путь честного, справедливого и стабильного мира. Канцлер подчеркнул, что будет продолжать поддерживать Украину в ее защите от агрессивной российской войны столько, сколько потребуется" , — говорится в сообщении.

Как сообщалось, в прошлый раз Шольц говорил с Трампом 7 декабря. Канцлер выразил уверенность, что удастся выстроить общую стратегию поддержки Украины вместе с новой Администрацией президента США.