Россияне пожаловались на взрывы у базы Северного флота и аэродромов в Мурманской области

В Мурманской области РФ раздались взрывы в районе, где расположен ряд военных объектов, в том числе военный аэродром «Североморск-1». Со ссылкой на росмедиаресурс «Агентство. Новости», сообщает Укринформ.

Два мощных взрыва прогремели вечером в среду в городах Мурманск и Североморск, сообщили местные жители. По их словам, взрывные волны были ощутимы на расстоянии нескольких десятков километров.

Один из взрывов был зафиксирован на видео и, судя по кадрам, взрывы могли произойти на одном из ряда военных объектов в районе главной военно-морской базы Северного флота РФ, расположенной в Североморске, и двух военных аэродромах, говорится в сообщении.

Норвежское издание The Barents Observer геолоцировало место съемки видео с взрывом, подтвердив, что в этом районе расположены многие военные объекты, включая военно-морскую авиабазу «Североморск-1», склады и бункеры с оружием.

Отмечается, что авиабаза «Североморск-1» в 13 километрах от места съемки является второй по величине на Кольском полуострове и используется как для истребителей, бомбардировщиков, так и для самолетов морского наблюдения. Там также базируется эскадрилья вертолетов Ка-27.

Между тем, на расстоянии 11 километров от места съемки видео расположен открытый склад оружия. К северо-западу от «Североморска-1» расположены несколько установок с мобильными зенитными ракетами и антеннами для РЭБ, говорится в материале.

Официальных сообщений об авиакатастрофах или случайных взрывах оружия в этом районе нет. Североморск находится почти в 1900 километрах к северу от границы РФ с Украиной.