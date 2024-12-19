Коалиция дронов с января начнет "десятками тысяч" поставлять Украине беспилотники

Страны "коалиции дронов" и "морской коалиции" в рамках формата "Рамштайн" с января начнут массово поставлять Украине беспилотники различного типа, речь идет о масштабах на "десятки тысяч" аппаратов.﻿ Об этом в выступлении перед депутатами Палаты общин заявил заместитель министра обороны Британии Люк Поллард, сообщает Европейская правда.

Чиновник отметил, что Великобритания продолжает сотрудничать со странами формата "Рамштайн" и не только ими для того, чтобы увеличить темпы поставок оружия в Украину и увеличить цену ведения войны для России.

"Могу подтвердить, что в январе ожидается значительное изменение – мы начнем поставлять десятки тысяч дронов через коалиции морских и беспилотных возможностей, которые Соединенное Королевство возглавляет вместе с нашими партнерами Норвегией и Латвией" , – отметил Поллард.

Заместитель министра не привел дополнительных деталей по этому поводу.

Напомним, в июне Великобритания и Латвия от имени "коалиции дронов" объявили конкурс на поставку Украине беспилотных летательных аппаратов FPV на сумму 352 тысячи евро.

В июле страны-участницы "коалиции дронов" подписали Меморандум о взаимопонимании, в рамках которого создали совместный фонд на 45 млн евро.

В ноябре министр обороны Украины Рустем Умеров в ноябре сообщил, что в этом году страны "коалиции дронов" выделят на поддержку сил обороны Украины 1,8 млрд евро.