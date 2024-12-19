Лидеры ЕС высказались за наращивание поставок электроэнергии в Украину

Главы государств и правительств ЕС осудили целенаправленные удары России по украинской критической инфраструктуре и призвали увеличить экспорт электроэнергии в Украину. Об этом говорится в выводах Европейского совета по результатам встречи в Брюсселе, сообщает Укринформ.

«Европейский совет решительно осуждает более интенсивную и намеренную кампанию России против украинской энергетической и другой критической инфраструктуры, преследующей цель превратить зиму в оружие. Она призывает увеличить материальную поддержку и ускорить доставку, чтобы помочь Украине поддерживать дееспособность электрической инфраструктуры. В этом контексте Европейский совет приветствует действия стран-членов, в частности, соседних с Украиной, по экспорту электричества в Украину и подчеркивает необходимость увеличения его объема» , - говорится в документе.

Европейские лидеры призвали к дальнейшей интеграции энергосистем Украины и Молдовы в энергетическую сеть ЕС.

«Европейский Союз остается приверженным поддержке Украины в контексте ремонта, восстановления и восстановления в координации с международными партнерами» , - говорится в итоговом документе Европейского совета.

Также отмечается, что Евросоюз и дальше будет тесно сотрудничать с Украиной и поддерживать ее реформы на европейском пути.

Как сообщалось, в октябре Европейская сеть операторов системы передачи электроэнергии ENTSO-E увеличила максимально допустимую способность Украины и Молдовы для импорта электроэнергии на 400 МВт – до 2,1 ГВт с 1 декабря.