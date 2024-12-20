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В приложении "Дія" временно недоступны более 20 услуг

В приложении "Дія" временно недоступны более 20 услуг
Фото: sluga-narodu.com

Из-за технических работ в приложении "Дія" временно недоступны более 20 услуг, сообщает Украинская правда.

Как отмечается, технические работы проводит государственное предприятие "Национальные информационные системы".

"Дія" не сохраняет личные данные, а только подтягивает информацию из реестров поэтому на портале и в приложении временно не работает ряд услуг", – говорится в сообщении.

Среди недоступных услуг:

  • Регистрация, внесение изменений, закрытие ФЛП;
  • Выписка из ЕГР;
  • Регистрация ООО;
  • Переход ООО на модельный устав;
  • Строительные услуги;
  • Бронирование работников;
  • Перерегистрация авто;
  • Брак онлайн;
  • Актовые записи;
  • Строительные услуги; Строительные услуги;
  • Регистрация права собственности на имущество;
  • Информационная справка из ГРРП;
  • Кредиты ВПЛ; Кредиты ВПЛ;
  • Помощь лицу с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;
  • Помощь человеку, который ухаживает за больным ребенком;
  • Помощь при усыновлении ребенка;
  • Помощь на ребенка одинокой матери или отцу;
  • Строительные услуги;
  • еОселя;
  • Сообщение о поврежденном/уничтоженном имуществе;
  • еВосстановление;
  • еВосстановление для бизнеса;
  • Сообщение о ремонтных работах;
  • Бронирование по сертификату;
  • Международный реестр убытков;
  • Заявление о браке;
  • Выписки и повторная выдача свидетельств из ГРАГС.
"Специалисты уже работают над тем, чтобы вернуть сервисы в обычном режиме как можно скорее", – говорится в сообщении.

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