DeepState: Россияне захватили Константинопольское на Кураховском направлении

В ночь на 20 декабря аналитики проекта DeepState сообщили об оккупации россиянами населенного пункта Константинопольское Донецкой области, сообщает Украинская правда.

Кроме того, аналитики сообщают о продвижении врага у Кругленького Курской области России, Зори, Зеленовки и в Новооленевке.

Карта: DeepState

Напомним, в ночь на 19 декабря аналитики проекта DeepState обновили карту и сообщили, что россияне оккупировали Трудовое Донецкой области.

18 декабря начальник Генштаба российских Вооруженных сил Валерий Герасимов заявил, что войска агрессора захватили примерно 4 500 квадратных километров в 2024 году.

Однако аналитики Института изучения войны указали, что Герасимов значительно преувеличил данные об оккупированных в 2024 году армией РФ украинских территориях.

По данным ISW, российские войска захватили лишь 3 306 квадратных километров в 2024 году.