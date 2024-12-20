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DeepState: Часть украинских сил не смогла выйти из "Успеновского мешка"

DeepState: Часть украинских сил не смогла выйти из "Успеновского мешка"
Фото: Facebook

Российские войска захватили Трудовое и Успеновку, завершив оккупацию последнего фрагмента "Успеновского мешка". В то же время не все украинские военные смогли выйти из окружения. Об этом говорится в сообщении проекта DeepState, сообщает Украинская правда.

Увлечение Трудового и Успеновки стало окончательным завершением оккупации "Успеновского мешка". Аналитики отмечают, что не все украинские подразделения смогли выйти из оцепления. Этот вопрос, как отмечают в DeepState, остается на совести допустивших такую ситуацию.

"В настоящее время противник перегруппировывается на занимаемом участке, а также активизировался на флангах уже нового потенциального "мешка". Беспрестанно осуществляются штурмовые действия из Старых Тернов в направлении отрезка Шевченко-Андреевка. Дополнительное давление присутствует со стороны Солнцевки, которую московиты также недавно заняли полностью", – говорится в сообщении.
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Карта: Deep State

Оккупанты также активно атакуют район Зеленовки, применяя технику и пехоту для продвижения к новым стратегическим объектам, в частности Андреевке через Константинополь. Отмечается, что россияне обвиняют пехоту и технику как можно ближе к линии столкновения: там она рассредоточивается и пытается закрепиться в посадках, с целью дальнейшего продвижения.

Напомним, 12 декабря аналитики проекта DeepState сообщили об ухудшении ситуации в районе населенных пунктов Елизаветовка, Романовка, Веселый Гай, Ганновка, оказавшихся внутри "Успеновского мешка". Враг пытается прорвать оборону со всех сторон, чтобы создать ситуацию полного окружения украинских войск.

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