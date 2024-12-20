Курс валют НБУ на 20 декабря

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 20 декабря 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 19 декабря, вырос до уровня 41.9292 за 1 доллар.

Евро подешевел на 38 коп до 43.5770 за 1 евро.

Фунт стерлингов подешевел на 37 коп до 52.8811 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка снизился на 7 коп до 46.7829 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого снизился на 8 коп до 10.2504 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 41.929 200 EUR Евро 43.577 000 GBP Фунт стерлингов 52.881 100 CHF Швейцарский франк 46.782 900 PLN Польский злотый 10.250 400

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.