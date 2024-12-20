Курс валют НБУ на 20 декабря
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 20 декабря 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 19 декабря, вырос до уровня 41.9292 за 1 доллар.
Евро подешевел на 38 коп до 43.5770 за 1 евро.
Фунт стерлингов подешевел на 37 коп до 52.8811 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка снизился на 7 коп до 46.7829 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого снизился на 8 коп до 10.2504 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|41.929200
|EUR
|Евро
|43.577000
|GBP
|Фунт стерлингов
|52.881100
|CHF
|Швейцарский франк
|46.782900
|PLN
|Польский злотый
|10.250400
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.