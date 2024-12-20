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Курс валют НБУ на 20 декабря

Курс валют НБУ на 20 декабря

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 20 декабря 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 19 декабря, вырос до уровня 41.9292 за 1 доллар.

Евро подешевел на 38 коп до 43.5770 за 1 евро.

Фунт стерлингов подешевел на 37 коп до 52.8811 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка снизился на 7 коп до 46.7829 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого снизился на 8 коп до 10.2504 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 41.929200 +0.0244
EUR Евро 43.577000 --0.3811
GBP Фунт стерлингов 52.881100 --0.3694
CHF Швейцарский франк 46.782900 --0.0748
PLN Польский злотый 10.250400 --0.0753

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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