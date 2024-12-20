ISW: Путин манипулирует фактами об экономике России, чтобы скрыть настоящие проблемы
Правитель России Владимир Путин пытается представить экономику РФ как "стабильную" и растущую, но реальные показатели свидетельствуют об обратном. Рост инфляции, высокие процентные ставки и слабые прогнозы ставят под сомнение его заявления, сообщает Украинская правда.
Об этом пишет ISW.
Путин продолжает выдавать российскую экономику за "сильную и надежную", несмотря на очевидные проблемы. Он признал, что инфляция в стране достигла 9,2-9,3%, но вместо решения проблем обвинил Центральный банк РФ в неправильном регулировании процентных ставок. Текущая ставка уже достигла 21%, а эксперты прогнозируют ее дальнейшее повышение до 23%.
Попытки Путина переложить ответственность на чиновников демонстрируют его неспособность признать влияние западных санкций и экономического давления. Особенно показательно его утверждение о том, что Россия остается ведущим экспортером продовольствия.
"Путин утверждал, что Россия способна „уверенно стоять на собственных ногах" с точки зрения своей экономики, и отметил, что Россия остается одним из главных мировых экспортеров продовольствия, забыв при этом упомянуть о продолжении незаконного экспорта Россией украденного зерна с временно оккупированных территорий Украины".
Аналитики ISW считают, что такие заявления имеют целью отвлечь россиян от реальных экономических проблем. The Economist подчеркивает, что Украина, несмотря на все трудности войны, демонстрирует стабильность, которая является недостижимой для российской экономики.
По данным The Economist, обменный курс гривны остается стабильным, а ВВП Украины в 2024 году вырастет на 4%, в 2025 – на 4,3%. Процентная ставка в Украине сейчас находится на 30-месячном минимуме – 13,5%, что значительно отличается от экономической ситуации в России.
Ключевые выводы:
- Правитель России Владимир Путин заявил, что ему следовало нарушить перемирие, которое он навязал Украине в 2014 году, начав полномасштабное вторжение еще раньше, когда его попросили подумать над решением напасть в 2022 году.
- Путин настаивал, что переговоры с Украиной должны основываться на тех же требованиях, которые он выдвигал перед вторжением и в момент крупнейших территориальных достижений России, несмотря на то, что Украина защитила Киев и освободила значительную часть территории, которую тогда удерживали российские войска.
- Настаивание Путина на полной капитуляции Украины отражает его убеждение, что Россия побеждает и переживет решимость Украины и Запада. Путин вряд ли согласится на меньшее урегулирование, если украинские войска не нанесут России значительные поражения на поле боя и не докажут, что он не может победить военными средствами.
- Путин в очередной раз повторил фейк о нелегитимности президента Украины Владимира Зеленского, отчасти для того, чтобы обвинить Украину в затягивании переговоров и заручиться поддержкой у российского населения полной капитуляции Украины.
- Он также оправдывает свое решение сосредоточиться на российских наступательных операциях в Донецкой области, а не на вытеснении украинских войск из Курской области.
- Путин, очевидно, стесняется признать необходимость привлечения северокорейских сил для вытеснения украинских войск с российской территории, несмотря на его открытость в российско-северокорейских отношениях.
- Он продолжает зацикливаться на российской баллистической ракете "Орешник" как на части своего неядерного сдерживания, направленного на давление на Запад и обеспечение отхода от нарратива о ядерном запугивании.
- Восхваление Путиным военного потенциала России игнорирует реальность серьезных потерь, которые понесла страна для достижения относительно быстрых продвижений в Донецкой области в последние месяцы.
- Он также продолжает ложно представлять российскую экономику как сильную и стабильную, перекладывая вину за экономические проблемы на Центральный банк России.
- Российские войска продвинулись вблизи Купянска, Торецка, Курахово, Угледара, Великой Новоселки и Роботино.
- Путин пытается избежать ответственности за проблемы с выплатами денежного обеспечения российским военнослужащим в Курской области, вызванные его решением уменьшить значение вторжения в регион, назвав его "антитеррористической операцией". Он перекладывает вину на Министерство обороны, используя его как "козла отпущения".
- На ежегодной телевизионной пресс-конференции "Прямая линия" 19 декабря Путин призвал оккупационных чиновников в Мариуполе перераспределить незаконно конфискованные украинские квартиры, сигнализируя о продолжении политики насильственного заселения оккупированных территорий россиянами, чтобы изменить демографическую ситуацию в Украине.