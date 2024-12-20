На Киевщине из-за атаки РФ возник масштабный пожар на складах

Ночью 20 декабря российские оккупанты атаковали Киевскую область беспилотниками, в результате чего загорелись складские помещения в Бориспольском районе, продолжается ликвидация масштабного пожара, сообщает Украинская правда.

Об этом пишет ГСЧС в Telegram.

"В 00:50 в результате очередной вражеской атаки беспилотников на территории Бориспольского района произошло возгорание складского помещения площадью 15 000 м²".

На месте работают 72 чрезвычайника и 24 единицы техники. К ликвидации привлекли специализированную технику из Киева, аэропорта "Борисполь", местные пожарные команды, пожарный поезд Юго-Западной железной дороги, а также автомобили для подвоза воды от местных органов власти.

В 4:05 пожар локализовали, продолжается тушение.