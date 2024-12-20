Генштаб: Россияне преобладающими силами атакуют позиции ВСУ

За прошедшие сутки на фронте произошло 191 боевое столкновение, только оборону Покровского, Кураховского и Времовского направлений россияне пытались прорвать 73 раза, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит сводка Генштаба ВСУ.

"Ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое преимущество в живой силе и технике, и дальше атакует наши позиции. Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери".

Детали: На Харьковском направлении враг наступательных действий не проводил, однако активно применял авиацию.

На Купянском направлении за сутки произошло десять атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Лозовой, Загрызово и Колесниковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 17 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Твердохлебово, Зеленого Гая, Тернов и в Серебрянском лесничестве.

На Северском направлении враг проводил наступательные действия в районах Белогоровки, Григорьевки и Верхнекаменского, всего было отбито девять атак. Противник активно применял авиацию.

На Краматорском направлении оккупанты один раз атаковали в районе Часового Яра.

На Торецком направлении враг совершил 12 атак неподалеку населенных пунктов Торецк и Щербиновка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 32 штурмовые действия агрессора в сторону населенных пунктов Сухая Балка, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Даченское, Соленое, Новый Труд, Зеленое и Нововасильевка.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 18 российских атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах Сонцовки, Старых Тернов, Андреевки, Курахово и Дачного.

На Времовском направлении противник совершил 23 штурма наших позиций в районах Успеновки, Константинопольского, Благодатного, Нескучного и Новодаровки.

На Ореховском направлении оккупационные войска один раз штурмовали позиции Сил обороны в районе населенного пункта Новоданиловка.

Силы обороны прилагают усилия для недопущения продвижения противника в глубину украинской территории, успешно отбили четыре наступательных действия врага на Приднепровском направлении.

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки враг активных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. Авиация россиян продолжает бить по собственной территории. За минувшие сутки российские самолеты нанесли 6 авиаударов, сбросив при этом 7 КАБ, кроме того враг совершил 472 обстрела. Украинские защитники отбили 60 штурмовых действий захватчиков.

Воины ВСУ наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.