Оккупанты атаковали Киев "Кинжалами" и "Искандерами" - администрация

Российские военные утром 20 декабря, вероятно, атаковали столицу аэробаллистическими ракетами "Кинжал" и баллистическими Искандер/KN-23. Об этом заявил начальник КГВА Сергей Попко, сообщает Украинская правда.

"Сегодня около 07:00 утра вооруженные силы РФ нанесли комбинированный ракетный удар по Киеву. Вероятно, враг применил аэробаллистические ракеты "Кинжал" с бортов МиГ-31К и баллистические ракеты типа Искандер/KN-23. В результате этого удара зафиксировано падение обломков в 3-х районах города" , – говорится в сообщении.

В частности, в Голосеевском районе повреждены офисное здание, дорожное покрытие и газовая труба с последующей разгерметизацией; загорелось 5 автомобилей. По предварительным данным, один человек погиб, еще один получил ранения. Информация уточняется.

По другому адресу поврежден фасад офисного здания с последующим возгоранием на кровле. Есть разрушения на 15-м этаже и, вероятно, есть заблокированные люди. Известно о 2 пострадавших, их госпитализировали.

Фото: t.me/VA_Kyiv

В Соломенском районе в результате падения обломков возник пожар в нежилом здании. Огонь уже потушили. Пострадавших не обнаружили.

В Шевченковском районе возник пожар на территории нежилой застройки. Информация уточняется.

"Информация о падении обломков в Днепровском районе после проверки не подтвердилась" , – сообщил Попко.

Фото: t.me/VA_Kyiv

Напомним, утром 20 декабря россияне атаковали Киев. В городе прогремел ряд мощных взрывов, власти сообщили, что это работает ПВО.

Сообщалось, что обломки сбитых российских ракет попадали в 4 районах Киева: бушуют пожары, пострадали два человека и повреждена тепломагистраль. Начальник КГВА Сергей Попко сообщил, что, по предварительным данным, в Голосеевском районе один человек погиб.