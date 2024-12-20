Россияне потеряли рекордное количество солдат за сутки

За последние сутки с 19 на 20 декабря, россияне потеряли на фронте 2200 солдат, 24 боевых бронированных машин и 115 единиц автомобильной техники, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорят данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.12.24 ориентировочно составили: