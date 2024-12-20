Россияне потеряли рекордное количество солдат за сутки
За последние сутки с 19 на 20 декабря, россияне потеряли на фронте 2200 солдат, 24 боевых бронированных машин и 115 единиц автомобильной техники, сообщает РБК-Украина.
Об этом говорят данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.12.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 770 420 (+2200) человек ликвидировано;
- танков - 9584 (+8) ед;
- боевых бронированных машин - 19 823 (+24) ед;
- артиллерийских систем - 21 220 (+42) ед;
- РСЗО - 1256 ед;
- средства ПВО - 1027 (+1) ед;
- самолетов - 369 ед;
- вертолетов - 329 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 20 600 (+79) ед;
- крылатых ракет - 2943 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 31 793 (+115) ед;
- специальной техники - 3662 (+6) ед.