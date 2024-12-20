Орбан не хочет продлевать санкции ЕС в отношении РФ до инаугурации Трампа - Bloomberg

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил лидерам Европейского Союза, что хочет дождаться инаугурации нового президента США Дональда Трампа, прежде чем решать, продолжать ли санкции ЕС против России. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом, сообщает Европейская правда.

ЕС ввел 15 пакетов санкций против Москвы из-за ее вторжения в Украину, которые необходимо продолжать каждые полгода. Следующее продление должно состояться до конца января, через 11 дней после того, как Трамп должен принять присягу.

До сих пор это было рутинным решением, и обычно политическое решение по этому поводу принималось на последнем в году саммите ЕС, но продолжение требует единодушной поддержки 27 стран-членов. В конце однодневного саммита ЕС в четверг Орбан удивил своих коллег, заявив, что он не готов двигаться дальше с продлением, сообщили источники.

Отрицание Орбана усилило ключевое беспокойство европейских лидеров: венгерский лидер может вступить в партнерство с Трампом, чтобы разрушить единство Евросоюза по финансовой и военной поддержке Украины.

ЕС часто сталкивался с препятствиями со стороны Орбана, который заблокировал ряд шагов, направленных на дальнейшее наказание России или помощь Украине. Он является близким союзником Трампа и ранее в этом месяце ездил во Флориду, чтобы встретиться с ним лично.

Президент Владимир Зеленский накануне снова раскритиковал попытки венгерского премьер-министра Виктора Орбана представить себя как "посредника" в "урегулировании" войны.

Напряженные отношения между Киевом и Будапештом обострились после того, как на прошлой неделе Виктор Орбан позвонил Владимиру Путину.

После этого Орбан заявил, что предлагал Украине установить на Рождество режим прекращения огня и масштабный обмен военнопленными, но президент Владимир Зеленский якобы отверг эту идею.