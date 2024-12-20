В Херсонской области десятки тысяч людей остались без света после обстрелов

В Херсонской области тысячи потребителей остались без света утром 20 декабря. Причиной этого были российские обстрелы, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение главы Херсонской ОВА Александра Прокудина в Telegram.

По его словам, в результате ударов оккупантов были повреждены объекты критической инфраструктуры. Без электроснабжения остались до 60 тысяч абонентов.

Были обесточены потребители в микрорайонах Шуменский, Жилпоселок, Таврический и Остров города Херсон. Также электроснабжение отсутствует в Белозерке и Камышанах.

"Энергетики проводят аварийно-восстановительные работы, чтобы как можно быстрее восстановить свет в ваших домах" , - отметил Прокудин.

Массированный обстрел Херсона

Утром в пятницу, 20 декабря, российские войска из артиллерии массированно обстреляли Херсон. Местные власти сообщают, что оккупанты продолжают бить по городу.

Под ударом врага были жилая застройка, социальная и критическая инфраструктура.

По состоянию на 9:00 известно, что в результате атаки погиб 60-летний мужчина. На момент обстрела он был в помещении. Также ранения получили девять человек.

Из-за вражеской атаки в Херсоне не работают светофоры и центры предоставления админуслуг.