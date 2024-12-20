В Польше развернули ПВО NASAMS для защиты хаба у границы с Украиной

Норвежские противовоздушные системы NASAMS развернуты и готовы защитить логистический центр в польском Жешуве. Об этом говорится в сообщении генерального штаба Вооруженных сил Польши, сообщает Европейская правда.

Как рассказали военные Польши, многоцелевые истребители F-35 также были отправлены в поддержку защиты польского воздушного пространства.

Ожидается, что миссия под руководством НАТО продлится до Пасхи. Вместе с истребителями и зенитными системами в Польшу также будут отправлены 100 норвежских солдат, которые будут дислоцироваться в Жешуве.

Как известно, правительство Норвегии в понедельник, 2 декабря, пообещало разместить в Польше истребители F-35 и системы ПВО NASAMS для защиты ключевого хаба помощи Украине в Жешуве.