ПВО сбила все пять баллистических "Искандеров", летевших на Киев – ВСУ
Противовоздушная оборона сбила все пять баллистических ракет "Искандер-М", которыми россияне атаковали Киев в ночь на 20 декабря. Также ПВО сбило 40 беспилотников, еще 20 (вероятно имитационных) были локационно потеряны.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
В ночь на пятницу россияне применили:
- одну баллистическую ракету "Искандер-М" из Ростовской области, а также 5 ракет "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской и Брянской областей РФ;
- Управляемую авиационную ракету Х-59/69 из воздушного пространства Курской области;
- 65 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов из районов Брянск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск (РФ).
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
"В результате боевой работы противовоздушной обороной сбиты все пять баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23, которые российские преступники направили по Киеву. К сожалению, после коварной вражеской атаки есть последствия на земле. Обломки сбитых ракет нанесли ущерб и разрушениям в пяти районах столицы, к сожалению, есть погибшие и раненые", – говорится в сообщении.
"Просим граждан мгновенно реагировать на сообщения об угрозе применения баллистического вооружения, ведь времени на то, чтобы найти укрытие очень мало. Следуйте рекомендациям экстренных служб, берегите себя и своих родных", - отметили военные.
Также подтверждено избиение 40 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Курской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Днепропетровской и Запорожской областях. Из-за активного противодействия Сил обороны 20 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны (без негативных последствий).
"В результате ночного ракетно-дронового удара поражены частные, многоквартирные дома, лечебные заведения, складские помещения и фермерские хозяйства в Днепропетровской, Сумской, Киевской и Харьковской областях", - отметили Воздушные силы.