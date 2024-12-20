ПВО сбила все пять баллистических "Искандеров", летевших на Киев – ВСУ

Противовоздушная оборона сбила все пять баллистических ракет "Искандер-М", которыми россияне атаковали Киев в ночь на 20 декабря. Также ПВО сбило 40 беспилотников, еще 20 (вероятно имитационных) были локационно потеряны.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

В ночь на пятницу россияне применили:

одну баллистическую ракету "Искандер-М" из Ростовской области, а также 5 ракет "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской и Брянской областей РФ;

Управляемую авиационную ракету Х-59/69 из воздушного пространства Курской области;

65 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов из районов Брянск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск (РФ).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

"В результате боевой работы противовоздушной обороной сбиты все пять баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23, которые российские преступники направили по Киеву. К сожалению, после коварной вражеской атаки есть последствия на земле. Обломки сбитых ракет нанесли ущерб и разрушениям в пяти районах столицы, к сожалению, есть погибшие и раненые" , – говорится в сообщении.

"Просим граждан мгновенно реагировать на сообщения об угрозе применения баллистического вооружения, ведь времени на то, чтобы найти укрытие очень мало. Следуйте рекомендациям экстренных служб, берегите себя и своих родных" , - отметили военные.

Также подтверждено избиение 40 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Курской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Днепропетровской и Запорожской областях. Из-за активного противодействия Сил обороны 20 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны (без негативных последствий).