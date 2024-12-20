Немецкий политик Сара Вагенкнехт, глава ультралевого Альянса Сары Вагенкнехт заявила, что российский правитель Владимир Путин является "преступником" – как и все политики, которые начинают войны, сообщает Европейская правда.

Сара Вагенкнехт дистанцировалась от российского правителя в связи с захватнической войной против Украины.

"Я осуждаю эту войну" , – заявила политик в ежегодном обзоре телеканала ZDF.

"Я считаю политиков, которые начинают войны, – и это также касается Владимира Путина – преступниками" , – заявила Вагенкнехт.

В то же время она защитила решение покинуть Бундестаг вместе со своей партией, когда в июне там выступал президент Украины Владимир Зеленский.

По словам Вагенкнехт, тогда не было никаких шансов на дебаты. Были запланированы лишь "овации стоя" для Зеленского, который накануне отдал приказ атаковать с помощью беспилотников российские ядерные силы. По ее словам, это было "очень безответственно".

Сару Вагенкнехт уже длительное время называют "подругой Путина" из-за ее пророссийских взглядов. Недавно она предложила свой "мирный план": Запад прекратит поставки оружия Украине, если глава РФ "согласится на немедленное прекращение огня на текущей линии фронта".