В Минобороны РФ прокомментировали утренний удар по Киеву

Минобороны страны-агрессора заявило, что утренний удар по Киеву якобы был "ответом" на атаку по химическому предприятию "Комбинат Каменский" в Ростовской области 18 декабря, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram, руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в Telegram.

Российские военные пожаловались, что химическое предприятие было 18 декабря атаковано ракетами ATACMS и "Storm Shadow", но не сообщило о последствиях.

В ответ, говорят в российском оборонном ведомстве, они нанесли групповой удар по Киеву "высокоточным оружием большой дальности" по, якобы, пункту управления СБУ, КБ "Луч", а также позиции ЗРК "Patriot".

Россияне утверждают, что все объекты были поражены.

Перед этим Коваленко сообщал об атаке на ФКП "Комбинат Каменский", которое является одним из крупнейших химических предприятий РФ.

Удар ракетами по виробничому майданчику ФКП "Комбінат "Камєнскій"Локація: Кам'янск-Шахтинський, ростовська областьКомбінат виробляє ракетне паливо й ще у 2020 році був переведений на 12-годинні робочі зміни.оператор - 48.2996222, 40.1868895 pic.twitter.com/1tNHOz6uOL — Cyber Boroshno (@cyber_boroshno) December 18, 2024

Предприятие занимается производством ракетного топлива (специализируется на изготовлении твердотопливных компонентов для ракетных двигателей, в частности для реактивных систем залпового огня (РСЗО) и межконтинентальных баллистических ракет на твердом топливе).

Также комбинат занимается изготовлением взрывчатых веществ, компонентов для боеприпасов, а также утилизацией и обезвреживанием отработанных ракетных систем.

Сообщается, что за время полномасштабной войны России против Украины производство на химическом предприятии расширилось.

Предыстория:

Утром 20 декабря россияне атаковали Киев. В результате работы ПВО обломки сбитых российских ракет попадали в 4 районах Киева: бушуют пожары, 1 человек погиб, еще 10 пострадали, сгорели 5 машин, повреждена тепломагистраль.