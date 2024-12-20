США разрешили Турции обходить антироссийские санкции

США освободили Турцию от санкций в отношении российского "Газпромбанка", это позволит Анкаре оплачивать импорт газа, сообщает Деловая столица.

Об этом министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар сообщил Bloomberg.

По его словам, после серии переговоров с официальными лицами США Турции будет разрешено продолжить осуществлять платежи за газ через "Газпромбанк".

Ранее Байрактар заявлял, что Турции нужно исключение, иначе она рискует попасть под санкции. Вчера также Венгрия заявила, что получила освобождение от санкций.

Как сообщалось, российская компания "Газпром" готовится к прекращению транзита газа по территории Украины после 31 декабря 2024 года.