С визитом в Украину приедет почти все правительство Литвы

В пятницу, 20 декабря, новый кабинет министров Литвы посетит Украину, где встретится с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром, спикером парламента и министром иностранных дел, сообщает Европейская правда.

Как отмечает литовский вещатель LRT, правительство страны объявило, что в рамках визита состоится первое в истории совместное заседание правительств Литвы и Украины, а также двусторонние переговоры между премьер-министром Литвы Гинтаутасом Палуцкасом и украинскими лидерами.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис накануне визита заявил литовским СМИ, что этот визит станет мощным сигналом о дальнейшей поддержке Украины при новом правительстве Литвы.

Будрис отметил, что это впервые, когда "другое государство приезжает с целым кабинетом министров" в Украину.

"Министры встретятся со своими коллегами в Украине, и я также проведу двусторонние переговоры с (министром иностранных дел Украины) Андреем Сибигой" , – сказал он.

Вещатель передает, что главный литовский дипломат также сообщил, что дискуссии будут сосредоточены на усилении сотрудничества в сфере безопасности и обороны, а также на взаимных инвестициях.

Еще один важный месседж – наша поддержка евроатлантической интеграции Украины. Здесь я должен подчеркнуть, что речь идет не только о НАТО, но и о Европейском Союзе. Литва играет важную роль в помощи Украине на правовом и процедурном пути. Мы обязуемся помогать в евроинтеграционных усилиях" , – рассказал он.

Отмечается, что из соображений безопасности точный список тех, кто посетит Украину не разглашается до начала поездки. Однако Палуцкас ранее упоминал, что ожидается, что поедет большинство членов кабинета министров.

Напомним, формирование новой коалиции в Литве сопровождалось критикой из-за согласия социал-демократов сотрудничать с партией "Заря Немана", лидер которой Ремигиюс Жемайтайтис обвиняется в антисемитизме.