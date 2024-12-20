В СБУ заявили, что за масштабной кибератакой на реестры стоят хакеры российского ГРУ

За кибератакой на реестры Минюста стоят хакеры Главного управления Генерального штаба ВС РФ. Об этом заявил во время пресс-конференции в министерстве юстиции в.и.о, сообщает Укринформ.

"Основная версия, которую рассматривает СБУ – это то, что за данной кибератакой стоят российские спецслужбы. В частности, хакерские группировки, связанные с ГРУ ГШ РФ. Мы работаем комплексно, но, учитывая специфику, мы не можем раскрывать все детали" , - сказал он.

Карастелев заверил, что все последствия кибератаки вскоре будут преодолены.

Как сообщалось, в четверг, 19 декабря, произошла самая масштабная кибератака на государственные реестры Украины за последнее время – россияне предприняли попытку нарушить работу критически важной инфраструктуры государства.

В результате целенаправленной атаки временно приостановлена работа ряда реестров, которые находятся в компетенции министерства юстиции Украины.