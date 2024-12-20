Шольц: Германия отправила в Украину еще один ЗРК IRIS-T

Германия отправила в Украину шестой комплекс противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T в рамках военной поддержки, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает мониторинговый проект German Aid to Ukraine, который цитирует канцлера Германии Олафа Шольца на брифинге после заседания Европейского совета.

"Сейчас поставляется еще одна система IRIS-T, я думаю, сегодня, а также Gepard SPAAG, которые мы продолжаем поставлять вместе со всеми боеприпасами, производство которых мы возобновили.", - заявил канцлер.

"Милитарный" уточняет, что канцлер не уточнял о каком именно ЗРК идет речь - SLS или SLM. Оба комплекса отличаются друг от друга ракетами, шасси, а также дальностью перехвата воздушных целей.

Мониторинговый проект, в свою очередь, пишет именно о SLS.

Поддержка Германии Украины

Германия играет важную роль как союзник Украины, предоставляя военную, гуманитарную и финансовую помощь в условиях полномасштабной войны. С начала полномасштабной войны правительство Германии передало Киеву современное военное оборудование. Среди него - самоходные артиллерийские установки, системы противовоздушной обороны, боевые танки, пехотные боевые машины, а также другие виды вооружения.

Недавно Шольц анонсировал новый пакет военной помощи Киеву, согласно которому Украина до конца года получит две системы противовоздушной обороны (ПВО) Iris-T и не только.