В Киеве в результате обстрела РФ поврежден костел святого Николая

В результате утреннего вражеского ракетного удара по Киеву взрывной волной повреждены фасадные витражные стекла на окнах, а также башни костела святого Николая, памятника архитектуры национального значения. Об этом рассказал настоятель римско-католического прихода святого Николая в Киеве о. Павел Вышковский, сообщает Укринформ.

"Повреждены главные башни, ожидающие возвращения крестов, стекло вылетело и частично повреждены витражи спереди. Но другие здания вокруг пострадали гораздо больше. Слава Богу, никто не пострадал, утром в костеле была месса, я тоже утром в костеле. Ждем комиссию от Министерства культуры. Вокруг много пожарных" , - отметил Павел Вышковский.

По словам настоятеля, вокруг костела дежурят спасатели ГСЧС и другие соответствующие службы.

Как сообщил Украинский международный институт реставрации в Фейсбуке, "взрывной волной повреждено фасадное витражное стекло на костеле святого Николая, памятнике архитектуры национального значения (охранный номер 260108/1)".

"Также взрывной волной повреждены окна административного здания Национального дома музыки, что рядом с костелом" , - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/uiir.org

Напомним, 3 сентября 2021 года в костеле Святого Николая в Киеве произошел пожар, в результате которого сгорел орган. Причиной возгорания было короткое замыкание в органе. Огнем была повреждена внутренняя отделка здания и инструмент.

В сентябре 2020 года правительство приняло распоряжение, которым определило перспективную задачу – передачу костела святого Николая в постоянное безвозмездное пользование прихода святого Николая Киевско-Житомирской епархии Римско-католической церкви в Украине.

Это возможно будет сделать после внесения изменений в законодательство и после того, как Национальное здание органной и камерной музыки получит другое помещение.

Костел Святого Николая в Киеве построен в 1899-1909 годах в неоготическом стиле киевским архитектором Владиславом Городецким.